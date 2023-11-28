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У Дніпрі пасажир на вокзалі хотів пронести гранати в потяг

Сьогодні 14:10
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Пасажир намагався пронести гранату.

Новости Днепра про У Дніпрі пасажир на вокзалі хотів пронести гранати в потяг

Про це повідомили в поліції охорони.

58-річний пасажир намагався пронести декілька гранат. Вибухонебезпечні предмети у нього виявили, коли той проходив метало-детекторну рамку. Як виявилося, у наплічнику чоловік зберігав чотири боєприпаси із запалом. 

На місце події прибули поліцейські СОГ Дніпровського РУП ГУНП, які вилучили в пасажира небезпечні вибухові предмети. Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасів та наміри фігуранта. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
 
Ймовірно, чоловік хотів пронести боєприпаси в потяг. Чи було це навмисне, чи випадково – з’ясує слідство.
 

Новости Днепра про У Дніпрі пасажир на вокзалі хотів пронести гранати в потяг

Нагадаємо, раніше УЗ анонсувала запуск нових модернізованих електричок у Дніпрі. Крім цього, середмістям замість трамваїв поїдуть тролейбуси. Також ми повідомляли, що на проспекті Нігояна чоловікові відрізали вухо. 

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