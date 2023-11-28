У Дніпрі пасажир на вокзалі хотів пронести гранати в потяг

Про це повідомили в поліції охорони.
58-річний пасажир намагався пронести декілька гранат. Вибухонебезпечні предмети у нього виявили, коли той проходив метало-детекторну рамку. Як виявилося, у наплічнику чоловік зберігав чотири боєприпаси із запалом.
Нагадаємо, раніше УЗ анонсувала запуск нових модернізованих електричок у Дніпрі. Крім цього, середмістям замість трамваїв поїдуть тролейбуси. Також ми повідомляли, що на проспекті Нігояна чоловікові відрізали вухо.
Читайте також:
Автор:
Дніпро стрімко змінюється. На місці старовинних будівель з'являються нові. Під…
Сьогодні, 28 листопада, у різних районах міста горіли Peugeot та…
У Дніпрі помітили чорно-буру лисицю.
Про симптоми цієї інфекції та як вберегтися - читайте у…