У Дніпрі пасажир на вокзалі хотів пронести гранати в потяг

Пасажир намагався пронести гранату.

Про це повідомили в поліції охорони.

58-річний пасажир намагався пронести декілька гранат. Вибухонебезпечні предмети у нього виявили, коли той проходив метало-детекторну рамку. Як виявилося, у наплічнику чоловік зберігав чотири боєприпаси із запалом.

На місце події прибули поліцейські СОГ Дніпровського РУП ГУНП, які вилучили в пасажира небезпечні вибухові предмети. Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасів та наміри фігуранта. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Ймовірно, чоловік хотів пронести боєприпаси в потяг. Чи було це навмисне, чи випадково – з’ясує слідство.

Нагадаємо, раніше УЗ анонсувала запуск нових модернізованих електричок у Дніпрі. Крім цього, середмістям замість трамваїв поїдуть тролейбуси. Також ми повідомляли, що на проспекті Нігояна чоловікові відрізали вухо.

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