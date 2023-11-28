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У Дніпрі невідомі відрізали чоловіку вухо: що кажуть у поліції

Сьогодні 11:08
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Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.
Новости Днепра про У Дніпрі невідомі відрізали чоловіку вухо: що кажуть у поліції

Фото умовне.

Днями у Дніпрі на проспекті Нігояна стався жахливий випадок – невідомі побили 44-річного чоловіка та відрізали йому вухо.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами потерпілого, нападників він не бачив, але стверджує, що їх було декілька.

На місце викликали поліцію та медиків. Постраждалого забрала “швидка”.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що вказана подія зафіксована. Та зазначили, що чоловік відмовився від проведення перевірки за цим фактом.

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі відрізали чоловіку вухо: що кажуть у поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі невідомі відрізали чоловіку вухо: що кажуть у поліціїРусский

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