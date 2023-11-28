У Дніпрі невідомі відрізали чоловіку вухо: що кажуть у поліції

Днями у Дніпрі на проспекті Нігояна стався жахливий випадок – невідомі побили 44-річного чоловіка та відрізали йому вухо.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами потерпілого, нападників він не бачив, але стверджує, що їх було декілька.
На місце викликали поліцію та медиків. Постраждалого забрала “швидка”.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що вказана подія зафіксована. Та зазначили, що чоловік відмовився від проведення перевірки за цим фактом.
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