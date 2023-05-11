В Днепре парень порезал своего отчима ножом

В Днепре в одной из квартир по улице Гладкова произошла резня.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

В четверг, 11 мая, полицейским поступило сообщение о резне на улице Гладкова. Как выяснили правоохранители, 18-летний парень поссорился со своим отчимом. Во время конфликта он ударил сожителя своей матери ножом в грудь, голову и другие части тела.

45-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. В каком он состоянии пока неизвестно.

Молодого человека задержали и объявили ему о подозрении в покушении на убийство. Почему между мужчинами возник конфликт – не уточняется.

На месте происшествия правоохранители изъяли орудие преступления – нож, который отправят на экспертизу. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали о 23-летнем молодом человеке, который напал на полицейского и бросался в него камнями. Кроме этого, на улице Савченко обнаружили труп мужчины, который задохнулся в яме.

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