У Дніпрі хлопець порізав свого вітчима ножем

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.
У четвер, 11 травня, поліцейським надійшло повідомлення про різанину на вулиці Гладкова. Як з’ясували правоохоронці, 18-річний хлопець посварився зі своїм вітчимом. Під час конфлікту він ударив співмешканця своєї матері ножем в груди, голову та інші частини тіла.
45-річного постраждалого ушпиталили до лікарні. У якому він стані наразі невідомо.
Молодика затримали та оголосили йому про підозру в замаху на вбивство. Чому між чоловіками виник конфлікт – не уточнюється.
На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж, який відправлять на експертизу. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про 23-річного молодика, який напав на поліцейського та кидався в нього камінням. Крім цього, на вулиці Савченка знайшли труп чоловіка, який задихнувся в ямі.
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