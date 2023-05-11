Наступил на вражеский «лепесток»: на Харьковщине мирному жителю оторвало стопу

Сегодня утром в городе Изюм Харьковской области произошел несчастный случай: 44-летний мужчина подорвался на противопехотной мине типа ПФМ-1.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пострадавший получил минно-взрывную травму в виде ампутации левой стопы.

Внимание: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его – сразу сообщите об этом на линии «101» или «102».

Пренебрежение правилами минной безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не двигайтесь по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые территории, особенно те, где шли бои, или которые находятся под оккупацией, – призывают в ГСЧС.

Берегите себя!

Немного информации о мине типа ПФМ-1:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» полсотни построек: что известно.

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