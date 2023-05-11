У Кривому Розі молодий чоловік напав на поліцейського: бив та кидав каміння

Уночі 9 травня у Кривому Розі 23-річний чоловік напав на правоохоронця.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що поліцейські з’ясовували обставини адміністративного правопорушення. У цей час до інспекторів підійшов місцевий житель, він почав поводитися агресивно, на зауваження не реагував, а потім кинув у правоохоронця каміння та завдав йому тілесні ушкодження.

23-річного нападника затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

10 травня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідство триває.

Читайте також:

Українська

Автор: