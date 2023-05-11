Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі молодий чоловік напав на поліцейського: бив та кидав каміння

У Кривому Розі молодий чоловік напав на поліцейського: бив та кидав каміння

Сьогодні 12:50
просмотров

Уночі 9 травня у Кривому Розі 23-річний чоловік напав на правоохоронця.

Новости Днепра про У Кривому Розі молодий чоловік напав на поліцейського: бив та кидав каміння

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що поліцейські з’ясовували обставини адміністративного правопорушення. У цей час до інспекторів підійшов місцевий житель, він почав поводитися агресивно, на зауваження не реагував, а потім кинув у правоохоронця каміння та завдав йому тілесні ушкодження.

23-річного нападника затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

10 травня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідство триває.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі молодий чоловік напав на поліцейського: бив та кидав камінняУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Савченка чоловік впав в яму та задихнувся: що кажуть у поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:21
    У Дніпрі на Савченка чоловік впав в яму та задихнувся: що кажуть у поліції

    Учора вночі у покинутій будівлі на вулиці Савченка знайшли тіло…

    У Кам’янському батько, який бив рідну доньку, вдарив ножем підлітка, що заступився за неї
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:43
    У Кам’янському батько, який бив рідну доньку, вдарив ножем підлітка, що заступився за неї

    У Кам'янському 14-річний хлопець заступився за дівчинку, яку бив батько.

    На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню трьох осіб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:41
    На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню трьох осіб

    Будьте обережні з вогнем!

    У Дніпрі через горе-водія паралізувало рух трамваїв на 50 хвилин
    Новини Дніпра
    Вчора 18:08
    У Дніпрі через горе-водія паралізувало рух трамваїв на 50 хвилин

    Іноді горе-водії через неправильне паркування можуть заважати рухатися пішоходам, іншим…

    Наверх