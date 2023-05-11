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  • У Дніпрі на Савченка чоловік впав в яму та задихнувся: що кажуть у поліції

У Дніпрі на Савченка чоловік впав в яму та задихнувся: що кажуть у поліції

Сьогодні 12:21
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Учора вночі у покинутій будівлі на вулиці Савченка знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка чоловік впав в яму та задихнувся: що кажуть у поліції

Загиблому приблизно 40-45 років.

Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що тіло знайшли в ямі. За словами товариша загиблого, чоловік впав в яму, а коли намагався вилізти – його засипало землею. Містянин задихнувся.

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка чоловік впав в яму та задихнувся: що кажуть у поліції

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам підтвердили цю інформацію та зазначили, що на тілі не виявлено видимих тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи.

Усі деталі з’ясовуються. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка чоловік впав в яму та задихнувся: що кажуть у поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка чоловік впав в яму та задихнувся: що кажуть у поліціїРусский

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