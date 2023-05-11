У Дніпрі на Савченка чоловік впав в яму та задихнувся: що кажуть у поліції

Учора вночі у покинутій будівлі на вулиці Савченка знайшли тіло чоловіка.

Загиблому приблизно 40-45 років.

Про це повідомляє ТГ-канал “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що тіло знайшли в ямі. За словами товариша загиблого, чоловік впав в яму, а коли намагався вилізти – його засипало землею. Містянин задихнувся.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Там нам підтвердили цю інформацію та зазначили, що на тілі не виявлено видимих тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи.

Усі деталі з’ясовуються.

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