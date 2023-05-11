Пішов з дому на Різдво і не повернувся: у Дніпрі понад півтора року розшукують зниклого чоловіка

31-річний Владислав Сторожук зник у переддень Різдва. За словами рідних, чоловік пішов з дому 6 січня минулого року та досі не повернувся. Про це повідомляють волонтери Пошуково-рятувального загону “Мілена”.
До зникнення Владислав жив у Підгородному. Наразі відомо, що чоловік може перебувати в будь-якому місті України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про пошуки Володимира Риндюка, який пішов з дому на кладовище і досі не повернувся. Чоловік хворіє на цукровий діабет та може потребувати медичної допомоги.
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