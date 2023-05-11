Пішов з дому на Різдво і не повернувся: у Дніпрі понад півтора року розшукують зниклого чоловіка

У Дніпрі та по всій Україні півтора року шукають безвісно зниклого чоловіка.

31-річний Владислав Сторожук зник у переддень Різдва. За словами рідних, чоловік пішов з дому 6 січня минулого року та досі не повернувся. Про це повідомляють волонтери Пошуково-рятувального загону “Мілена”.

До зникнення Владислав жив у Підгородному. Наразі відомо, що чоловік може перебувати в будь-якому місті України.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, очі темні, темно-русяве волосся із залисинами по боках. Був одягнений: коричнева куртка з плащівки, коричнева шапка, коричневі черевики Особливі прикмети: шрам (5 мм) на маківці з лівого боку, родима пляма на лівому лікті розміром 7 мм.

Іноді може потребувати медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про пошуки Володимира Риндюка, який пішов з дому на кладовище і досі не повернувся. Чоловік хворіє на цукровий діабет та може потребувати медичної допомоги.

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