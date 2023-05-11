В Кривом Роге молодой человек напал на полицейского: бил и бросал камни

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Отмечается, что полицейские выясняли обстоятельства административного правонарушения. В это время к инспекторам подошел местный житель, он начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал, а затем стал бросать в полицейского камни и нанес ему телесные повреждения.
23-летнего нападавшего задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
10 мая суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие продолжается.
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