В Кривом Роге молодой человек напал на полицейского: бил и бросал камни

Ночью 9 мая в Кривом Роге 23-летний мужчина напал на правоохранителя.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается, что полицейские выясняли обстоятельства административного правонарушения. В это время к инспекторам подошел местный житель, он начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал, а затем стал бросать в полицейского камни и нанес ему телесные повреждения.

23-летнего нападавшего задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

10 мая суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие продолжается.

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