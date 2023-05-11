Наступив на ворожу «пелюстку»: на Харківщині мирному жителю відірвало стопу

Сьогодні вранці у місті Ізюм Харківської області стався нещасний випадок: 44-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні типу ПФМ-1.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Постраждалий отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації лівої стопи.

Увага: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його – одразу повідомте про це за телефонами “101” або “102”.

Нехтування правилами мінної безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті території, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією, – закликали в ДСНС.

Бережіть себе!

Трішки інформації про міну типу ПФМ-1:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” півсотні будівель: що відомо.

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