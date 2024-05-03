В Днепре на 4 дня перекроют движение транспорта в центре города: как будут курсировать трамваи и авто

В Днепре из-за выполнения аварийного ремонта трамвайного переезда на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и площади Вокзальной с 9:00 6 мая до 10 мая будет перекрыто движение транспорта на этом участке.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
В связи с этим:
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт.
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