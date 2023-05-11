Огромный обломок застрял в сердце: в больнице Днепра спасли воина в его день рождения

Об этом рассказали на Facebook-странице медцентра.
В одной из больниц Днепра была проведена сложная операция на сердце. По словам врачей, 48-летний воин попал к ним с множественными ранениями и большим обломком в районе сердца.
Обследовав пациента, врачи не сразу смогли определить местонахождение обломка, но после проведения ангиографии опытный кардиохирург смог извлечь металлический чужеродный предмет из сердца защитника.
Как оказалось, обломок застрял в правом желудочке сердца. К счастью, операция прошла удачно. Врачи говорят, что теперь пациенту ничего не угрожает, а после реабилитации у него есть все шансы вернуться к привычной жизни.
У нашего Героя сегодня два дня рождения. День, когда родился человек и с этого дня начинается отсчет возраста, и когда был успешно прооперирован. Долгого и крепкого здоровья ему и его близким. Мирного неба и безграничного счастья! – говорят врачи.
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