Огромный обломок застрял в сердце: в больнице Днепра спасли воина в его день рождения

В Днепре спасли 48-летнего защитника.

Об этом рассказали на Facebook-странице медцентра.

В одной из больниц Днепра была проведена сложная операция на сердце. По словам врачей, 48-летний воин попал к ним с множественными ранениями и большим обломком в районе сердца.

Обследовав пациента, врачи не сразу смогли определить местонахождение обломка, но после проведения ангиографии опытный кардиохирург смог извлечь металлический чужеродный предмет из сердца защитника.

Как оказалось, обломок застрял в правом желудочке сердца. К счастью, операция прошла удачно. Врачи говорят, что теперь пациенту ничего не угрожает, а после реабилитации у него есть все шансы вернуться к привычной жизни.

У нашего Героя сегодня два дня рождения. День, когда родился человек и с этого дня начинается отсчет возраста, и когда был успешно прооперирован. Долгого и крепкого здоровья ему и его близким. Мирного неба и безграничного счастья! – говорят врачи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу.

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