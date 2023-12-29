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В Днепре отменен ряд массовых мероприятий

Сегодня 12:23
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Отменили новогодние праздники для детей, которые должны были провести сегодня.

Новости Днепра про В Днепре отменен ряд массовых мероприятий

Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.

Из-за ракетных обстрелов решили отменить новогодние мероприятия для запланированных на сегодня для детей. 29 декабря в семи локациях должны были провести мастер-классы, просмотры кинофильмов и праздничные гуляния. По понятным причинам их проводить не будут:

1. ул. Передовая;
2. ул. Ю. Кондратюка, 17А;
3. ж/м Западный;
4. парк Шевченко;
5. ул. Большая Деевская, 213Б;
6. ул. Космонавтов, 8;
7. площадь Успенская.

Искренние соболезнования всем пострадавшим в результате утренней атаки на Днепр, — отметили в департаменте.

Будут ли отменять ивенты запланированные на субботу и воскресенье пока не решили.

Новости Днепра про В Днепре отменен ряд массовых мероприятий

Напомним, по состоянию на 12 часов дня известно о 5 погибших в результате ракетных ударов по Днепру. Еще 25 человек, среди которых один ребенок получили ранения. Спасатели уже завершили спасательные работы. Две женщины, считавшиеся пропавшими без вести, вышли на связь. Это уборщицы, которые на момент удара могли находиться в ТЦ. С ними все хорошо.

В результате удара повреждены 2 школы, 2 амбулатории и библиотека. Еще в десятках домов выбиты окна и изуродованные стены.

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