В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру

Сьогодні, 29 грудня, армія рф здійснила масований ракетний удар по Дніпру.

Унаслідок ворожих обстрілів у місті пошкоджено пологовий будинок, торгівельний центр, багатоповерхові будинки та автомобілі. Також у департаменті гуманітарної політики повідомили, що пошкоджені 2 школи та бібліотека.

На жаль, п’ятеро містян загинули, понад двадцять людей отримали поранення, серед них дитина. Кількість потерпілих може змінюватися.

Зараз на місці влучань працюють усі необхідні служби, правоохоронці проводять першочергові слідчі заходи для фіксування злочинів, скоєних армією країни-агресора.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, це була наймасованіша атака по Україні. Ворог застосував 158 повітряних цілей: ракети різного типу, безпілотники. Наші захисники знищили 114 із них.

Відео з місць “прильотів” від поліції:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту: деталі.

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