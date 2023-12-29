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  • В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру

В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру

Сьогодні 11:24
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Сьогодні, 29 грудня, армія рф здійснила масований ракетний удар по Дніпру.

Новости Днепра про В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру

Унаслідок ворожих обстрілів у місті пошкоджено пологовий будинок, торгівельний центр, багатоповерхові будинки та автомобілі. Також у департаменті гуманітарної політики повідомили, що пошкоджені 2 школи та бібліотека. 

На жаль, п’ятеро містян загинули, понад двадцять людей отримали поранення, серед них дитина. Кількість потерпілих може змінюватися.

Новости Днепра про В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру

Новости Днепра про В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру

Зараз на місці влучань працюють усі необхідні служби, правоохоронці проводять першочергові слідчі заходи для фіксування злочинів, скоєних армією країни-агресора.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Новости Днепра про В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру

Новости Днепра про В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, це була наймасованіша атака по Україні. Ворог застосував 158 повітряних цілей: ракети різного типу, безпілотники. Наші захисники знищили 114 із них.

Відео з місць “прильотів” від поліції: 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту: деталі.

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Новости Днепра про В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по ДніпруУкраїнська

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