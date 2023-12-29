У Дніпрі скасували низку масових заходів

Скасували новорічні свята для дітей, які мали провести сьогодні.

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій.

Через ракетний обстріл вирішили скасувати новорічні заходи для дітей, які запланували на сьогодні. 29 грудня в семи локаціях мали провести майстер-класи, перегляди кінофільмів та святкові гуляння. Зі зрозумілих причин усі їх проводити не будуть:

1. вул. Передова;

2. вул. Ю. Кондратюка, 17А;

3. ж/м Західний;

4. парк Шевченко;

5. вул. Велика Діївська, 213Б;

6. вул. Космонавтів, 8;

7. площа Успенська.

Щирі співчуття усім хто постраждав внаслідок ранкової атаки на Дніпро, – зазначили в департаменті.

Чи скасовуватимуть івенти заплановані на суботу та неділю поки що не вирішили.

Нагадаємо, станом на 12 годину дня відомо про 5 загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру. Ще 25 людей, серед яких одна дитина – отримали поранення. Рятувальники вже завершили рятувальні роботи. Дві жінки, які вважалися зниклими безвісти, вийшли на зв’язок. Це прибиральниці, які на момент удару могли бути в ТЦ. З ними все гаразд.

Внаслідок удару пошкоджені 2 школи, 2 амбулаторії та бібліотека. Ще в десятках будинків вибиті вікна та понівечені стіни.

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