У Дніпрі через ракетний удар пошкоджені 2 школи, бібліотека та 2 амбулаторії

Низка будівель у Дніпрі зазнали пошкоджень внаслідок ракетної атаки.

29 грудня на Дніпро випустили кілька ракет. Наслідки атаки ще уточнюють, але з кожною хвилиною стає відомо про нові пошкодження цивільної інфраструктури.

На місцях влучань ракет працюють рятувальники, поліцейські та місцева влада. Крім пологового будинку та торговельного центру постраждали дві школи, дві амбулаторії та бібліотека, повідомляють в ГумДепі Дніпра.

Ніхто з працівників шкіл та лікарень не постраждав.

Пошкоджень від вибухової хвилі зазнали також багатоповерхівки поруч. Всюди вибиті вікна, а в будівлях поблизу епіцентру прильотів повиносило навіть стіни.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру станом на 12:00?

Вибухи лунали зранку 29 грудня. Містяни нарахували близько десятка вибухів різної інтенсивності.

Станом на зараз відомо про 5 загиблих, 20 постраждалих, серед яких одна дитина. Також деякі люди вважаються зниклими безвісти, тому рятувальники розбирають завали та шукають потерпілих.

Усього на Україну випустили 158 повітряних цілей. Понад 30 дронів, які збивали всю ніч. 90 крилатих ракет, які летіли до нас з Каспію та ще кілька десятків балістичних та надзвукових ракет, які важко збити. Усього вдалося знищити 114 повітряних цілей.

Є зміни у роботі громадського транспорту. В епіцентрі прильотів також опинився автобус №146. Водій не постраждав, але транспорт понівечений.

Читайте також:

Українська

Автор: