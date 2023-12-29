Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі через ракетний удар пошкоджені 2 школи, бібліотека та 2 амбулаторії

У Дніпрі через ракетний удар пошкоджені 2 школи, бібліотека та 2 амбулаторії

Сьогодні 11:54
просмотров

Низка будівель у Дніпрі зазнали пошкоджень внаслідок ракетної атаки.

Новости Днепра про У Дніпрі через ракетний удар пошкоджені 2 школи, бібліотека та 2 амбулаторії

29 грудня на Дніпро випустили кілька ракет. Наслідки атаки ще уточнюють, але з кожною хвилиною стає відомо про нові пошкодження цивільної інфраструктури. 

На місцях влучань ракет працюють рятувальники, поліцейські та місцева влада. Крім пологового будинку та торговельного центру постраждали дві школи, дві амбулаторії та бібліотека, повідомляють в ГумДепі Дніпра.

Ніхто з працівників шкіл та лікарень не постраждав. 

Пошкоджень від вибухової хвилі зазнали також багатоповерхівки поруч. Всюди вибиті вікна, а в будівлях поблизу епіцентру прильотів повиносило навіть стіни.

Новости Днепра про У Дніпрі через ракетний удар пошкоджені 2 школи, бібліотека та 2 амбулаторії

Новости Днепра про У Дніпрі через ракетний удар пошкоджені 2 школи, бібліотека та 2 амбулаторії

Новости Днепра про У Дніпрі через ракетний удар пошкоджені 2 школи, бібліотека та 2 амбулаторії

Новости Днепра про У Дніпрі через ракетний удар пошкоджені 2 школи, бібліотека та 2 амбулаторії

Що відомо про ракетний удар по Дніпру станом на 12:00?

Вибухи лунали зранку 29 грудня. Містяни нарахували близько десятка вибухів різної інтенсивності. 

Станом на зараз відомо про 5 загиблих, 20 постраждалих, серед яких одна дитина. Також деякі люди вважаються зниклими безвісти, тому рятувальники розбирають завали та шукають потерпілих. 

Усього на Україну випустили 158 повітряних цілей. Понад 30 дронів, які збивали всю ніч. 90 крилатих ракет, які летіли до нас з Каспію та ще кілька десятків балістичних та надзвукових ракет, які важко збити. Усього вдалося знищити 114 повітряних цілей. 

Є зміни у роботі громадського транспорту. В епіцентрі прильотів також опинився автобус №146. Водій не постраждав, але транспорт понівечений. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через ракетний удар пошкоджені 2 школи, бібліотека та 2 амбулаторіїУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

“Дружина та двоє дітей на вулиці”: у Дніпрі через ракетні удари пошкоджено житло співробітників ДНУ
Новини Дніпра
Сьогодні 12:27
“Дружина та двоє дітей на вулиці”: у Дніпрі через ракетні удари пошкоджено житло співробітників ДНУ

Сьогодні, 29 грудня, росіяни масовано атакували Дніпро ракетами.

У Дніпрі скасували низку масових заходів
Новини Дніпра
Сьогодні 12:23
У Дніпрі скасували низку масових заходів

Скасували новорічні свята для дітей, які мали провести сьогодні.

158 цілей в небі під час масової атаки: які ракети летіли на Україну та Дніпро та скільки з них збили
Новини Дніпра
Сьогодні 11:24
158 цілей в небі під час масової атаки: які ракети летіли на Україну та Дніпро та скільки з них збили

У небі над Україною за ніч та ранок збили 114…

В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру
Новини Дніпра
Сьогодні 11:24
В Офісі Генпрокурора показали фото з наслідками ракетних ударів по Дніпру

Сьогодні, 29 грудня, армія рф здійснила масований ракетний удар по…

Наверх