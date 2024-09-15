В Днепре из-за ракетного удара повреждены 2 школы, библиотека и 2 амбулатории

29 декабря на Днепр было выпущено несколько ракет. Последствия атаки еще уточняются, но с каждой минутой становится известно о новых повреждениях гражданской инфраструктуры.

На местах попаданий ракет работают спасатели, полицейские и местные власти. Помимо роддома и торгового центра пострадали две школы, две амбулатории и библиотека, сообщают в ГумДепе Днепра.

Никто из работников школ и больниц не пострадал.

Повреждения от взрывной волны получили также многоэтажки рядом. Повсюду выбиты окна, а в постройках у эпицентра прилетов вынесло даже стены.

Что известно о ракетном ударе по Днепру на 12:00?

Взрывы раздавались утром 29 декабря. Горожане насчитали около десятка взрывов разной интенсивности.

На сегодня известно о 5 погибших, 20 пострадавших, среди которых один ребенок. Также некоторые люди считаются пропавшими без вести, поэтому спасатели разбирают завалы и ищут потерпевших.

Всего на Украину было выпущено 158 воздушных целей. Более 30 дронов, которые сбивали всю ночь. 90 крылатых ракет, летевших к нам из Каспия и еще несколько десятков баллистических и сверхзвуковых ракет, которые тяжело сбить. Всего удалось уничтожить 114 воздушных целей.

Имеются изменения в работе общественного транспорта. В эпицентре прилетов также оказался автобус №146. Водитель не пострадал, но транспорт изуродован.

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