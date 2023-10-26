В Днепре ночью горел торговый киоск: огонь уничтожил всю продукцию (ФОТО)

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня, 26 октября, в Днепре на улице Даниила Галицкого горел торговый киоск.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 03:37.

На место оперативно прибыли спасатели. Возгорание локализовали в 03:53 и ликвидировали в 03:56.

Огонь уничтожил конструкцию киоска, торговое оборудование и продукцию. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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