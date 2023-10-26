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  • У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)

У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)

Вчора 09:30
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Що стало причиною займання - поки невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі на вулиці Данила Галицького горів торговельний кіоск. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 03:37.

На місце оперативно прибули рятувальники. Займання локалізували о 03:53 та ліквідували о 03:56.

Вогонь знищив конструкції кіоску, торгівельне обладнання та продукцію. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)Русский

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