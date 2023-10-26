У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)

Що стало причиною займання - поки невідомо.

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі на вулиці Данила Галицького горів торговельний кіоск.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 03:37.

На місце оперативно прибули рятувальники. Займання локалізували о 03:53 та ліквідували о 03:56.

Вогонь знищив конструкції кіоску, торгівельне обладнання та продукцію. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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