У Дніпрі вночі горів торговельний кіоск: вогонь знищив всю продукцію (ФОТО)

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі на вулиці Данила Галицького горів торговельний кіоск.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 03:37.
На місце оперативно прибули рятувальники. Займання локалізували о 03:53 та ліквідували о 03:56.
Вогонь знищив конструкції кіоску, торгівельне обладнання та продукцію. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
Адміни каналу пропонували повний спектр послуг: від оформлення документів до…
Через службову недбалість двох офіцерів військова частина понесла 500 тисяч…
Сталося це вчора, 26 жовтня, близько 18:00.
Хлопця, який зник у Кривому Розі, знайшли на вокзалі у…