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  • В Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП

В Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП

Сегодня 11:04
просмотров

В крови водителя было 2,04 промилле алкоголя.

Новости Днепра про В Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП

В понедельник, 1 января, в Днепре на улице Андрейченко произошла авария – там водитель автомобиля Cherry врезался в забор частного дома. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Новости Днепра про В Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП

Во время общения с водителем правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Оказалось, что мужчина пьян – в его крови было 2,04 промилле алкоголя.

Новости Днепра про В Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП

На гражданина инспекторы составили протоколы по ст.124 (Нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств) и ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения). Его отстранили от вождения авто.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепровской трассе водитель «газельки», перевозившей хлеб, попал в ДТП. Также мы сообщали, что в Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмы.

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