В Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП

В понедельник, 1 января, в Днепре на улице Андрейченко произошла авария – там водитель автомобиля Cherry врезался в забор частного дома. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Во время общения с водителем правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Оказалось, что мужчина пьян – в его крови было 2,04 промилле алкоголя.
На гражданина инспекторы составили протоколы по ст.124 (Нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств) и ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения). Его отстранили от вождения авто.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепровской трассе водитель «газельки», перевозившей хлеб, попал в ДТП. Также мы сообщали, что в Кривом Роге водитель Mercedes сбил пешехода на переходе: у пострадавшего серьезные травмы.
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Александра Лучка
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