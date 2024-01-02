У Дніпрі нетверезий водій врізався в огорожу приватного будинку: фото з місця ДТП

У понеділок, 1 січня, у Дніпрі на вулиці Андрійченка сталася аварія – там водій автомобіля Cherry врізався в огорожу приватного будинку. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Виявилося, що чоловік нетверезий – в його крові було 2,04 проміле алкоголю.
На громадянина інспектори склали протоколи за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння). Його відсторонили від керування авто.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпровській трасі водій “газельки”, яка перевозила хліб, втрапив у ДТП. Також ми повідомляли, що у Кривому Розі водій Mercedes збив пішохода на переході: у постраждалого серйозні травми.
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Січень дивує.
На Дніпропетровщині водій, який відвозив хліб, втрапив у ДТП.
За попередньою інформацією, водій був напідпитку.
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