Заснув за кермом: на Дніпровській трасі водій “газельки”, яка перевозила хліб, втрапив у ДТП

У вівторок, 2 січня на Дніпровській трасі сталася аварія за участі вантажівки, яка везла хліб. У районі Питомника водій заснув за кермом та врізався в іншу автівку.
Як пояснив керманич вантажівки, він повертався з відродження на Донеччині, куди віз людям хліб. Виснажений поїздкою, водій не вчувся, коли й заснув. Прокинувся тільки тоді, коли врізався у інший автомобіль.
На щастя обійшлося без постраждалих. З водієм вантажівки все гаразд, повідомляє телеграм-канал Свої.
Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі водій збив пішохода на переході.
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Січень дивує.
У крові водія було 2,04 проміле алкоголю.
За попередньою інформацією, водій був напідпитку.
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