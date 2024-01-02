Заснув за кермом: на Дніпровській трасі водій “газельки”, яка перевозила хліб, втрапив у ДТП

На Дніпропетровщині водій, який відвозив хліб, втрапив у ДТП.

У вівторок, 2 січня на Дніпровській трасі сталася аварія за участі вантажівки, яка везла хліб. У районі Питомника водій заснув за кермом та врізався в іншу автівку.

Як пояснив керманич вантажівки, він повертався з відродження на Донеччині, куди віз людям хліб. Виснажений поїздкою, водій не вчувся, коли й заснув. Прокинувся тільки тоді, коли врізався у інший автомобіль.

На щастя обійшлося без постраждалих. З водієм вантажівки все гаразд, повідомляє телеграм-канал Свої.

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі водій збив пішохода на переході.

Читайте також:

Українська

Автор: