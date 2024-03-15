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  • В Днепре на заезде на Новый мост столкнулись две машины: образовалась пробка

В Днепре на заезде на Новый мост столкнулись две машины: образовалась пробка

Сегодня 12:01
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Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Новости Днепра про В Днепре на заезде на Новый мост столкнулись две машины: образовалась пробка

В Днепре ухудшилась погода, из-за этого увеличилось количество ДТП.

Так, на заезде на Новый мост столкнулись две машины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно, без пострадавших. Но в направлении левого берега образовалась пробка.

Также в сети сообщают об аварии на Амурском мосту. Задержано движение трамваев №6 и №9 в оба направления, движение организовано до улицы Трамвайной.

Новости Днепра про В Днепре на заезде на Новый мост столкнулись две машины: образовалась пробка

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

UPD: движение трамваев возобновлено! 

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель ВАЗ сбил ребенка на зебре.

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