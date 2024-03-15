В Днепре на заезде на Новый мост столкнулись две машины: образовалась пробка

В Днепре ухудшилась погода, из-за этого увеличилось количество ДТП.
Так, на заезде на Новый мост столкнулись две машины.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Предварительно, без пострадавших. Но в направлении левого берега образовалась пробка.
Также в сети сообщают об аварии на Амурском мосту. Задержано движение трамваев №6 и №9 в оба направления, движение организовано до улицы Трамвайной.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
UPD: движение трамваев возобновлено!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель ВАЗ сбил ребенка на зебре.
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