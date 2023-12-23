В Днепре на улицы выехала спецтехника из-за ухудшения погодных условий

В Днепре сегодня выпал мокрый снег, немного усложнивший движение транспорта.

На улицы из-за этого выехала спецтехника. Об этом сообщает официальный сайт горсовета Днепра.

Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета обратился к автовладельцам.

Коммунальщики попросили водителей пропускать спецтранспорт и без необходимости не выезжать на собственных авто и пользоваться общественным транспортом.

По возможности следует избежать парковок на обочине и пропускать спецтранспорт экстренных служб.

Напомним, что сегодня в Днепре ночью водитель Audi под градусом и без прав врезался в опору ЛЭП.

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