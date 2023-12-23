В Днепре на улицы выехала спецтехника из-за ухудшения погодных условий

На улицы из-за этого выехала спецтехника. Об этом сообщает официальный сайт горсовета Днепра.
Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета обратился к автовладельцам.
Коммунальщики попросили водителей пропускать спецтранспорт и без необходимости не выезжать на собственных авто и пользоваться общественным транспортом.
По возможности следует избежать парковок на обочине и пропускать спецтранспорт экстренных служб.
Напомним, что сегодня в Днепре ночью водитель Audi под градусом и без прав врезался в опору ЛЭП.
Читайте также:
Автор:
Сегодня враг 4 раза обстреливал Никопольщину из артиллерии, а также…
В Днепре 150 детей спели колядки в "Мост-сити", а на…
Сегодня ночью в Соборном районе города Днепр произошло ДТП.
В Днепре задержан мужчина, который пытался обокрасть частный дом.
Сегодня враг 4 раза обстреливал Никопольщину из артиллерии, а также направил 9 дронов-камикадзе.
В Днепре 150 детей спели колядки в "Мост-сити", а на центральной улице стало больше рождественских украшений.
Сегодня ночью в Соборном районе города Днепр произошло ДТП.
В Днепре задержан мужчина, который пытался обокрасть частный дом.
Сегодня в Днепре раздался взрыв. Это была успешная работа нашей ПВО.
В Днепре по подозрению в убийстве и других жестоких преступлениях полиция задержала группу подростков.
В Днепре произошло ДТП на Слобожанском проспекте.
В Синельниково ранее судимый мужчина обманул граждан на 100 тысяч гривен.
Сегодня утром в Кривом Роге раздались взрывы.
За минувшие сутки поступило 2 сообщения о заминировании в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!