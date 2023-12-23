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  • В Днепре водитель Audi под градусом и без прав врезался в линию электропередач

В Днепре водитель Audi под градусом и без прав врезался в линию электропередач

Сегодня 16:53
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Сегодня ночью в Соборном районе города Днепр произошло ДТП.

Новости Днепра про В Днепре водитель Audi под градусом и без прав врезался в линию электропередач

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Водитель автомобиля Audi не соблюдал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и врезался в ЛЭП. К счастью, водитель не пострадал, — говорится в сообщении.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения.

От освидетельствования мужчина отказался. Был составлен протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения).

Также при себе у водителя не было водительского удостоверения.

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