Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Над Дніпровським районом збили ворожу ракету, – Лукашук

Сьогодні 14:27
просмотров

Сьогодні у Дніпрі пролунав вибух. Це була успішна робота нашої ППО.

Новости Днепра про Над Дніпровським районом збили ворожу ракету, - Лукашук

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні ПвК.

Сьогодні ми писали про те, що у Кривому Розі чули звуки вибухів, там також спрацювало ППО.

Як повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, оборонці неба сьогодні приземлили два ворожі безпілотники у Криворізькому районі.

Читайте також:

Новости Днепра про Над Дніпровським районом збили ворожу ракету, - ЛукашукУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався викрасти газовий котел
Новини Дніпра
Сьогодні 15:34
У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався викрасти газовий котел

У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався обікрасти приватний будинок.

У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах
Новини Дніпра
Сьогодні 13:37
У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах

У Дніпрі за підозрою у вбивстві та інших жорстоких злочинах поліція…

У Дніпрі на Слобожанському проспекті авто збило дівчину, яка бігла за собакою (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:12
У Дніпрі на Слобожанському проспекті авто збило дівчину, яка бігла за собакою (ВІДЕО)

У Дніпрі сталася ДТП на Слобожанському проспекті.

На Дніпропетровщині 30-річний чоловік ошукав громадян на 100 тис гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 12:04
На Дніпропетровщині 30-річний чоловік ошукав громадян на 100 тис гривень

У Синельникове раніше судимий чоловік ошукав громадян на 100 тисяч…

Наверх