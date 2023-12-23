Над Дніпровським районом збили ворожу ракету, – Лукашук

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.
В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні ПвК.
Сьогодні ми писали про те, що у Кривому Розі чули звуки вибухів, там також спрацювало ППО.
Як повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, оборонці неба сьогодні приземлили два ворожі безпілотники у Криворізькому районі.
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