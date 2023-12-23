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У Дніпрі на вулиці виїхала спецтехніка через погіршення погодних умов

Сьогодні 19:25
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У Дніпрі сьогодні випав мокрий сніг, який трохи ускладнив рух транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці виїхала спецтехніка через погіршення погодних умов

На вулиці через це виїхала спецтехніка. Про це повідомляє офіційний сайт міськради Дніпра.

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради звернувся до автовласників.

Комунальники попросили водіїв пропускати спецтранспорт та без нагальної потреби не виїжджати на власних авто і користуватися громадським транспортом.

За можливістю треба уникнути паркувань на узбіччі і пропускати спецтранспорт екстрених служб.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпрі вночі водій Audi напідпитку і без прав врізався в електроопору.

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці виїхала спецтехніка через погіршення погодних умовУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці виїхала спецтехніка через погіршення погодних умовРусский

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