У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався викрасти газовий котел

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

У 26-річного місцевого мешканця вилучили інструменти для злому.

Співробітники поліції затримали підозрюваного “на гарячому”, коли він намагався скоїти крадіжку.

Інцидент трапився 22 грудня близько 14.40 по вулиці Ілюшина в Новокодацькому районі міста.

Затриманий зламав двері до домоволодіння та намагався викрасти газовий котел.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався обікрасти приватний будинок.