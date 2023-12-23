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У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався викрасти газовий котел

Сьогодні 15:34
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У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався обікрасти приватний будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався викрасти газовий котел

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Затриманий зламав двері до домоволодіння та намагався викрасти газовий котел.

Інцидент трапився 22 грудня близько 14.40 по вулиці Ілюшина в Новокодацькому районі міста.

Співробітники поліції затримали підозрюваного “на гарячому”, коли він намагався скоїти крадіжку.

У 26-річного місцевого мешканця вилучили інструменти для злому.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

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