У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався викрасти газовий котел

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Затриманий зламав двері до домоволодіння та намагався викрасти газовий котел.
Інцидент трапився 22 грудня близько 14.40 по вулиці Ілюшина в Новокодацькому районі міста.
Співробітники поліції затримали підозрюваного “на гарячому”, коли він намагався скоїти крадіжку.
У 26-річного місцевого мешканця вилучили інструменти для злому.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у Дніпрі пролунав вибух. Це була успішна робота нашої…
У Дніпрі за підозрою у вбивстві та інших жорстоких злочинах поліція…
У Дніпрі сталася ДТП на Слобожанському проспекті.
У Синельникове раніше судимий чоловік ошукав громадян на 100 тисяч…