У Дніпрі на Слобожанському проспекті авто збило дівчину, яка бігла за собакою (ВІДЕО)

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний“.
Інцидент стався на перехресті Слобожанського проспекту з вул. Богдана Хмельницького.
Неповнолітня дівчина гуляла із собакою і, судячи з усього, собака зірвалася з повідку.
На відео можна побачити, як собака бігає на проїжджій частині, а дівчина намагається врятувати свого улюбленця.
Врешті решт дівчина наважилася вибігти на дорогу, де її збив джип Mercedes.
На дорозі їхала карета швидкої, отже медики одразу змогли надати допомогу постраждалій.
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