У Дніпрі на Слобожанському проспекті авто збило дівчину, яка бігла за собакою (ВІДЕО)

У Дніпрі сталася ДТП на Слобожанському проспекті.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний“.

Інцидент стався на перехресті Слобожанського проспекту з вул. Богдана Хмельницького.

Неповнолітня дівчина гуляла із собакою і, судячи з усього, собака зірвалася з повідку.

На відео можна побачити, як собака бігає на проїжджій частині, а дівчина намагається врятувати свого улюбленця.

Врешті решт дівчина наважилася вибігти на дорогу, де її збив джип Mercedes.

На дорозі їхала карета швидкої, отже медики одразу змогли надати допомогу постраждалій.

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