В Днепре задержали мужчину, пытавшегося похитить газовый котел

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

У 26-летнего местного жителя изъяли инструменты для взлома.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого «на горячем», когда он пытался совершить кражу.

Инцидент произошел 22 декабря около 14.40 по улице Илюшина в Новокодакском районе города.

Задержанный сломал дверь в домовладение и пытался похитить газовый котел.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

В Днепре задержан мужчина, который пытался обокрасть частный дом.

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