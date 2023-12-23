В Днепре задержали мужчину, пытавшегося похитить газовый котел

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Задержанный сломал дверь в домовладение и пытался похитить газовый котел.
Инцидент произошел 22 декабря около 14.40 по улице Илюшина в Новокодакском районе города.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого «на горячем», когда он пытался совершить кражу.
У 26-летнего местного жителя изъяли инструменты для взлома.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.
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