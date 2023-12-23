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В Днепре задержали мужчину, пытавшегося похитить газовый котел

Сегодня 15:34
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В Днепре задержан мужчина, который пытался обокрасть частный дом.

Новости Днепра про В Днепре задержали мужчину, пытавшегося похитить газовый котел

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Задержанный сломал дверь в домовладение и пытался похитить газовый котел.

Инцидент произошел 22 декабря около 14.40 по улице Илюшина в Новокодакском районе города.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого «на горячем», когда он пытался совершить кражу.

У 26-летнего местного жителя изъяли инструменты для взлома.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

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