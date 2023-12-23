На Дніпропетровщині 30-річний чоловік ошукав громадян на 100 тис гривень

У Синельникове раніше судимий чоловік ошукав громадян на 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровської області.

Чоловік виманював у потерпілих дані банківських карток, під приводом “збою у системі”.

Від злочинних дій постраждало 6 громадян України по всій країні.

Зловмисник у телефонній розмові представлявся співробітником банку, а потім виманював у довірливих громадян персональні дані.

Затриманим виявився раніше судимий 30-річний мешканець Першотравенська.

Тепер йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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