На Дніпропетровщині 30-річний чоловік ошукав громадян на 100 тис гривень

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровської області.
Чоловік виманював у потерпілих дані банківських карток, під приводом “збою у системі”.
Від злочинних дій постраждало 6 громадян України по всій країні.
Зловмисник у телефонній розмові представлявся співробітником банку, а потім виманював у довірливих громадян персональні дані.
Затриманим виявився раніше судимий 30-річний мешканець Першотравенська.
Тепер йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
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