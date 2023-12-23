У Дніпрі водій Audi напідпитку і без прав врізався в електроопору

Сьогодні вночі у Соборному районі міста Дніпро сталася ДТП.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку і врізався в електроопору. На щастя, водій не постраждав, – сказано у повідомленні.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Від освідування чоловік відмовився. Був складений протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння).

Також при собі у водія не було водійського посвідчення.

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