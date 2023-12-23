Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі водій Audi напідпитку і без прав врізався в електроопору

Сьогодні 16:53
просмотров

Сьогодні вночі у Соборному районі міста Дніпро сталася ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі водій Audi напідпитку і без прав врізався в електроопору

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку і врізався в електроопору. На щастя, водій не постраждав, – сказано у повідомленні.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Від освідування чоловік відмовився. Був складений протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння).

Також при собі у водія не було водійського посвідчення.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі водій Audi напідпитку і без прав врізався в електроопоруУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався викрасти газовий котел
Новини Дніпра
Сьогодні 15:34
У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався викрасти газовий котел

У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався обікрасти приватний будинок.

Над Дніпровським районом збили ворожу ракету, – Лукашук
Новини Дніпра
Сьогодні 14:27
Над Дніпровським районом збили ворожу ракету, – Лукашук

Сьогодні у Дніпрі пролунав вибух. Це була успішна робота нашої…

У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах
Новини Дніпра
Сьогодні 13:37
У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах

У Дніпрі за підозрою у вбивстві та інших жорстоких злочинах поліція…

У Дніпрі на Слобожанському проспекті авто збило дівчину, яка бігла за собакою (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:12
У Дніпрі на Слобожанському проспекті авто збило дівчину, яка бігла за собакою (ВІДЕО)

У Дніпрі сталася ДТП на Слобожанському проспекті.

Наверх