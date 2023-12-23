Ворог сьогодні чотири рази обстріляв Нікопольщину з артилерії

Сьогодні ворог 4 рази обстрілював Нікопольщину з артилерії, а також скерував 9 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Дісталося районному центру, Марганецькій і Покровській сільській громадам. Постраждав 49-річний чоловік. Із мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням його доправили до лікарні, – йдеться у повідомленні очільника ОДА.

Були пошкоджені два підприємства та адміністративна будівля.

Понівечена пʼятиповерхівка, 9 приватних будинків, автівка та два гаражі. Пошкоджена інфраструктура: лінія електропередач та газогін.

Сьогодні вдень над Дніпровським районом сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

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