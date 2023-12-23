Враг сегодня четырежды обстрелял Никопольщину из артиллерии

Сегодня враг 4 раза обстреливал Никопольщину из артиллерии, а также направил 9 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Досталось районному центру, Марганецкому и Покровскому сельским общинам. Пострадал 49-летний мужчина. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением его доставили в больницу, — говорится в сообщении главы ОГА.

Были повреждены два предприятия и административное здание.

Изуродованная пятиэтажка, 9 частных домов, автомобиль и два гаража. Поврежденная инфраструктура: линия электропередач и газопровод.

Сегодня днем ​​над Днепровским районом силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

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