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Враг сегодня четырежды обстрелял Никопольщину из артиллерии

Сегодня 18:37
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Сегодня враг 4 раза обстреливал Никопольщину из артиллерии, а также направил 9 дронов-камикадзе.

Новости Днепра про Враг сегодня четырежды обстрелял Никопольщину из артиллерии

Новости Днепра про Враг сегодня четырежды обстрелял Никопольщину из артиллерии

Новости Днепра про Враг сегодня четырежды обстрелял Никопольщину из артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Досталось районному центру, Марганецкому и Покровскому сельским общинам. Пострадал 49-летний мужчина. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением его доставили в больницу, — говорится в сообщении главы ОГА.

Были повреждены два предприятия и административное здание.

Изуродованная пятиэтажка, 9 частных домов, автомобиль и два гаража. Поврежденная инфраструктура: линия электропередач и газопровод.

Сегодня днем ​​над Днепровским районом силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

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