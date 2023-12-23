Над Днепровским районом сбили вражескую ракету, — Лукашук

Як повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, оборонці неба сьогодні приземлили два ворожі безпілотники у Криворізькому районі.

Сьогодні ми писали про те, що у Кривому Розі чули звуки вибухів, там також спрацювало ППО.

В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету Х-59, — сказано у повідомленні ПвК.

Сегодня в Днепре раздался взрыв. Это была успешная работа нашей ПВО.

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Сегодня ночью в Соборном районе города Днепр произошло ДТП.

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