Над Днепровским районом сбили вражескую ракету, — Лукашук

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.
В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету Х-59, — сказано у повідомленні ПвК.
Сьогодні ми писали про те, що у Кривому Розі чули звуки вибухів, там також спрацювало ППО.
Як повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, оборонці неба сьогодні приземлили два ворожі безпілотники у Криворізькому районі.
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