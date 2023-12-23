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  • В Днепре группа подростков подозревается в убийстве беспризорной женщины и других жестоких преступлениях

В Днепре группа подростков подозревается в убийстве беспризорной женщины и других жестоких преступлениях

Сегодня 13:37
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В Днепре по подозрению в убийстве и других жестоких преступлениях полиция задержала группу подростков.

Новости Днепра про В Днепре группа подростков подозревается в убийстве беспризорной женщины и других жестоких преступлениях

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители установили, что 7 парней в возрасте от 14 до 19 лет причастны к совершению умышленного убийства беспризорной женщины.

Группа подростков подозревается в совершении убийства с особой жестокостью.

Убийство произошло в ночь со 2 на 3 декабря. Нападавшие обнаружили беспризорную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом, в результате которых потерпевшая скончалась. Этой же ночью произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недострое. С многочисленными телесными повреждениями потерпевшему удалось скрыться: он добежал до автозаправки и попросил вызвать ему скорую помощь, — говорится в сообщении полиции.

Задержанные также могут быть причастны к избиению бездомного в укрытии на Европейской площади.

В ходе досудебного расследования полиция установила личности нападавших. В их жилищах был проведен обыск, была собрана и доказательная база.

Нападавшие задержаны, им сообщено о подозрении в предумышленном убийстве.

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