В Днепре на Слобожанском проспекте авто сбило бегущую за собакой девочку (ВИДЕО)

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Инцидент произошел на перекрестке Слобожанского проспекта с ул. Богдана Хмельницкого.
Несовершеннолетняя девочка гуляла с собакой и, судя по всему, собака сорвалась с поводка.
На видео можно увидеть, как собака бегает по проезжей части, а ребенок пытается спасти своего любимца.
В конце концов, девочка решилась выбежать на дорогу, где ее сбил джип Mercedes.
На дороге ехала карета скорой, так что медики сразу смогли оказать помощь пострадавшей.
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