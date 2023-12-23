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  • В Днепре на Слобожанском проспекте авто сбило бегущую за собакой девочку (ВИДЕО)

В Днепре на Слобожанском проспекте авто сбило бегущую за собакой девочку (ВИДЕО)

Сегодня 13:12
просмотров

В Днепре произошло ДТП на Слобожанском проспекте.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Инцидент произошел на перекрестке Слобожанского проспекта с ул. Богдана Хмельницкого.

Несовершеннолетняя девочка гуляла с собакой и, судя по всему, собака сорвалась с поводка.

На видео можно увидеть, как собака бегает по проезжей части, а ребенок пытается спасти своего любимца.

В конце концов, девочка решилась выбежать на дорогу, где ее сбил джип Mercedes.

На дороге ехала карета скорой, так что медики сразу смогли оказать помощь пострадавшей.

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