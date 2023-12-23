Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах

У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах

Сьогодні 13:37
просмотров

У Дніпрі за підозрою у вбивстві та інших жорстоких злочинах поліція затримала групу підлітків.

Новости Днепра про У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці встановили, що 7 хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки.

Групу підлітків підозрюють у скоєнні вбивства з особою жорстокістю.

Вбивство сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти: він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу, – сказано у повідомленні поліції.

Затримані також можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

Під час досудового розслідування поліція встановила особи нападників. У їхніх помешканнях був проведений обшук, була зібрана і доказова база.

Нападників затримано, їм повідомлено про підозру в умисному вбивстві. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинахУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинахРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Слобожанському проспекті авто збило дівчину, яка бігла за собакою (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:12
У Дніпрі на Слобожанському проспекті авто збило дівчину, яка бігла за собакою (ВІДЕО)

У Дніпрі сталася ДТП на Слобожанському проспекті.

На Дніпропетровщині 30-річний чоловік ошукав громадян на 100 тис гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 12:04
На Дніпропетровщині 30-річний чоловік ошукав громадян на 100 тис гривень

У Синельникове раніше судимий чоловік ошукав громадян на 100 тисяч…

У Кривому Розі чули звуки вибухів, – Вілкул
Новини Дніпра
Сьогодні 11:09
У Кривому Розі чули звуки вибухів, – Вілкул

Сьогодні зранку у Кривому Розі пролунали вибухи.

Невідомі “замінували” ТЦ “Метро” та майже усі школи Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 10:27
Невідомі “замінували” ТЦ “Метро” та майже усі школи Дніпра

За минулу добу надійшло 2 повідомлення про замінування у Дніпрі.

Наверх