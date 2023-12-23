У Дніпрі групу підлітків підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах

У Дніпрі за підозрою у вбивстві та інших жорстоких злочинах поліція затримала групу підлітків.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці встановили, що 7 хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки.

Групу підлітків підозрюють у скоєнні вбивства з особою жорстокістю.

Вбивство сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти: він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу, – сказано у повідомленні поліції.

Затримані також можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

Під час досудового розслідування поліція встановила особи нападників. У їхніх помешканнях був проведений обшук, була зібрана і доказова база.

Нападників затримано, їм повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

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