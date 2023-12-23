У Дніпрі 150 дітей співали колядки у “Мост-сіті”, а центральні вулиці прикрасили гірляндами

Про це повідомляє офіційний сайт міськради.
Сьогодні у ТЦ “Мості-сіті” вихованці мистецьких шкіл Дніпра співали українські колядки та інші різдвяні пісні.
Наприкінці дійства 150 дітей заспівали всесвітньовідому колядку “Щедрик”.
Вітрини магазинів на центральній вулиці міста прикрасили гірляндами і ялинками.
З’явився й інший святковий декор та локації для фото.
Нещодавно ми повідомляли, що містом катаються новорічні тролейбуси та трамваї.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні ворог 4 рази обстрілював Нікопольщину з артилерії, а також скерував…
Сьогодні вночі у Соборному районі міста Дніпро сталася ДТП.
У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався обікрасти приватний будинок.
Сьогодні у Дніпрі пролунав вибух. Це була успішна робота нашої…