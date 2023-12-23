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  • У Дніпрі 150 дітей співали колядки у “Мост-сіті”, а центральні вулиці прикрасили гірляндами

У Дніпрі 150 дітей співали колядки у “Мост-сіті”, а центральні вулиці прикрасили гірляндами

Сьогодні 17:38
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У Дніпрі 150 дітей заспівали колядки у "Мост-сіті", а на центральній вулиці побільшало різдвяних прикрас.

Новости Днепра про У Дніпрі 150 дітей співали колядки у

Новости Днепра про У Дніпрі 150 дітей співали колядки у

Про це повідомляє офіційний сайт міськради.

Сьогодні у ТЦ “Мості-сіті” вихованці мистецьких шкіл Дніпра співали українські колядки та інші різдвяні пісні.

Наприкінці дійства 150 дітей заспівали всесвітньовідому колядку “Щедрик”.

Вітрини магазинів на центральній вулиці міста прикрасили гірляндами і ялинками. 

Новости Днепра про У Дніпрі 150 дітей співали колядки у

Фото “Наше місто”

З’явився й інший святковий декор та локації для фото. 

Нещодавно ми повідомляли, що містом катаються новорічні тролейбуси та трамваї.

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