В Днепре 150 детей пели колядки в «Мост-сити», а центральные улицы украсили гирляндами

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.
Сегодня в ТЦ «Мости-сити» воспитанники художественных школ Днепра пели украинские колядки и другие рождественские песни.
В конце действа 150 детей спели всемирно-известную колядку «Щедрик».
Витрины магазинов на центральной улице города украсили гирляндами и елками.
Появился другой праздничный декор и локации для фото.
Недавно мы сообщали, что по городу катаются новогодние троллейбусы и трамваи.
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