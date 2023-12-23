В Днепре 150 детей пели колядки в «Мост-сити», а центральные улицы украсили гирляндами

В Днепре 150 детей спели колядки в "Мост-сити", а на центральной улице стало больше рождественских украшений.

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.

Сегодня в ТЦ «Мости-сити» воспитанники художественных школ Днепра пели украинские колядки и другие рождественские песни.

В конце действа 150 детей спели всемирно-известную колядку «Щедрик».

Витрины магазинов на центральной улице города украсили гирляндами и елками.

Появился другой праздничный декор и локации для фото.

Недавно мы сообщали, что по городу катаются новогодние троллейбусы и трамваи.

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