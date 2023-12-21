Дніпром катаються новорічні тролейбуси та трамваї: де їх можна зустріти (ВІДЕО)

З 21 грудня у Дніпрі можна зустріти новорічні тролейбуси та трамваї.
З грудня 2023 року до середини січня 2024 року вулицями міста курсуватимуть прикрашений гірляндами та іншими святковими прикрасами електротранспорт.
Вже не перший рік у Дніпрі до свят прикрашають транспорт.
Цьогоріч 1 трамвай та 1 тролейбус періодично будуть курсувати на маршрутах № 3, 12, 20. Святкова атмосфера може очікувати пасажирів на будь-якому з маршрутів електротранспорту Дніпра.
Привітання зі святами пасажири зможуть побачити й на інформаційних табло на рухомому складі.
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