Дніпром катаються новорічні тролейбуси та трамваї: де їх можна зустріти (ВІДЕО)

Повний "джінглбелс" у транспорті Дніпра чекає на пасажирів.

З 21 грудня у Дніпрі можна зустріти новорічні тролейбуси та трамваї.

З грудня 2023 року до середини січня 2024 року вулицями міста курсуватимуть прикрашений гірляндами та іншими святковими прикрасами електротранспорт.

Вже не перший рік у Дніпрі до свят прикрашають транспорт.

На яких маршрутах можна зустріти святкові вагони?

Цьогоріч 1 трамвай та 1 тролейбус періодично будуть курсувати на маршрутах № 3, 12, 20. Святкова атмосфера може очікувати пасажирів на будь-якому з маршрутів електротранспорту Дніпра.

Привітання зі святами пасажири зможуть побачити й на інформаційних табло на рухомому складі.

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