В Днепре на свободу одновременно выпустят тысячи летучих мышей

В Днепре в конце марта в дикую природу выпустят летучих мышей, которых спасли этой зимой. Об этом в Facebook сообщила волонтер Jane Molchanova.
Отмечается, что за зиму Украинский центр реабилитации рукокрылых приютил рекордное количество летучих мышей — более 6 тысяч созданий извлекли из беды в течение этого сезона.
В Днепре планируют вернуть в природную среду тысячу рукокрылых. Остальных повезут в города, где их нашли. Как отметила волонтер, уже 12 лет подряд центр помощи рукокрылым устраивает торжественный выпуск летучих мышей.
В этом году в Днепре спасенных летучих мышей выпустят в Зеленом Гаю 30 марта.
Заметим, что все 28 видов летучих мышей занесены в Красную книгу Украины и нуждаются в охране.
Приглашаем всех желающих приобщиться к этому уникальному событию. Для записи пишите нам в direct или звоните по телефону +380670070207. Важно! 1. Количество мест ограничено! 2. Следует взять плотные перчатки, чтобы иметь возможность выпустить летучую мышку собственноручно!
В прошлом году в Днепре выпустили на свободу более 400 краснокнижных летучих мышей.
Напомним, в Кривом Роге во время замены окон пеной замуровали рукокрылых, которые поселились в щелях.
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