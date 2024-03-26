Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на свободу одновременно выпустят тысячи летучих мышей

Сегодня 12:24
просмотров

Тысячи летучих мышей выпустят на свободу.

Новости Днепра про В Днепре на свободу одновременно выпустят тысячи летучих мышей

В Днепре в конце марта в дикую природу выпустят летучих мышей, которых спасли этой зимой. Об этом в Facebook сообщила волонтер Jane Molchanova.

Отмечается, что за зиму Украинский центр реабилитации рукокрылых приютил рекордное количество летучих мышей — более 6 тысяч созданий извлекли из беды в течение этого сезона.

В Днепре планируют вернуть в природную среду тысячу рукокрылых. Остальных повезут в города, где их нашли. Как отметила волонтер, уже 12 лет подряд центр помощи рукокрылым устраивает торжественный выпуск летучих мышей.

В этом году в Днепре спасенных летучих мышей выпустят в Зеленом Гаю 30 марта.

Заметим, что все 28 видов летучих мышей занесены в Красную книгу Украины и нуждаются в охране.

Приглашаем всех желающих приобщиться к этому уникальному событию. Для записи пишите нам в direct или звоните по телефону +380670070207. Важно! 1. Количество мест ограничено! 2. Следует взять плотные перчатки, чтобы иметь возможность выпустить летучую мышку собственноручно!

В прошлом году в Днепре выпустили на свободу более 400 краснокнижных летучих мышей.

Напомним, в Кривом Роге во время замены окон пеной замуровали рукокрылых, которые поселились в щелях.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на свободу одновременно выпустят тысячи летучих мышейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на свободу одновременно выпустят тысячи летучих мышейРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата
    Новости Днепра
    Сегодня 11:46
    В Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата

    Это произойдет уже очень скоро!

    Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн
    Новости Днепра
    Сегодня 11:35
    Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн

    В Днепре снова выставили на торги фабрику АВК.

    В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:56
    В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

    Это - ирис сетчатый.

    «Это не шашлыки на даче жарить»: в Днепре спасают танкиста, который горел в горящей бронетехнике
    Новости Днепра
    Сегодня 10:41
    «Это не шашлыки на даче жарить»: в Днепре спасают танкиста, который горел в горящей бронетехнике

    В Днепре спасали танкиста, получившего тяжелые ожоги.

    Последние новости

    В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: где именно и причина
    В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: где именно и причина

    Сделайте дома на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

    Сегодня 12:27
    6
    просмотров
    В Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата
    В Днепре на этой неделе закончат отопительный сезон: появилась точная дата

    Это произойдет уже очень скоро!

    Сегодня 11:46
    5
    просмотров
    Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн
    Втрое дешевле: в Днепре снова попытаются продать фабрику АВК и оборудование за 1,26 млрд грн

    В Днепре снова выставили на торги фабрику АВК.

    Сегодня 11:35
    3
    просмотров
    В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)
    В ботсаду ДНУ в Днепре расцвели фиолетовые цветы, похожие на птиц (ФОТО)

    Это - ирис сетчатый.

    Сегодня 10:56
    6
    просмотров
    «Это не шашлыки на даче жарить»: в Днепре спасают танкиста, который горел в горящей бронетехнике
    «Это не шашлыки на даче жарить»: в Днепре спасают танкиста, который горел в горящей бронетехнике

    В Днепре спасали танкиста, получившего тяжелые ожоги.

    Сегодня 10:41
    2
    просмотров
    Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)
    Зарядите гаджеты: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

    Подготовьтесь!

    Сегодня 07:00
    4
    просмотров
    Погода на 26 марта: в Днепре возможен небольшой дождь
    Погода на 26 марта: в Днепре возможен небольшой дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    До +21: синоптики назвали дату, когда в Днепре будет летнее тепло
    До +21: синоптики назвали дату, когда в Днепре будет летнее тепло

    Синоптики рассказали, когда в Днепр придет летнее тепло.

    Вчера 21:42
    12
    просмотров
    В Днепре во время тревоги слышали взрыв
    В Днепре во время тревоги слышали взрыв

    Жители Днепра могли слышать взрыв.

    Вчера 21:06
    15
    просмотров
    В Днепропетровской области на воде построили элитные птичьи апартаменты (ФОТО)
    В Днепропетровской области на воде построили элитные птичьи апартаменты (ФОТО)

    Новомосковские утки и гуси получили элитный домик на воде.

    Вчера 20:42
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх