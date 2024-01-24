У Кривому Розі під час заміни вікон піною замурували кажанів, які оселилися у щілинах: що з ними

У Кривому Розі робітники під час заміни вікон задули піною кажанів, які спали у щілинах підвіконня.

Про це повідомляє Український центр реабілітації рукокрилих.

Не встиг вщухнути скандал у Полтаві, де з балкона викинули тисячу кажанів, так схожа історія трапилася в Кривому Розі. У будинку на вулиці Бикова робітники, які встановлювали нові вікна, замурували піною з десяток рукокрилих, які спали в щілинах.

Біда не приходить одна. Цього разу Кривий Ріг. Кажанів замурували піною під час заміни вікна в під’їзді. Мешканці буди шоковані побачивши це і знайшли наш номер, попросили допомогти врятувати тварин! – прокоментували ситуацію волонтери.

Чи спеціально робітники намагалися замурувати маленьких створінь у стінах, чи це було випадково, встановити не вдалося. У кажанів зараз зимова сплячка, тому нерідко вони ховаються біля вікон чи балконів.

Рукокрилих витягнули з пастки криворізькі волонтери. Маленькі “бетмени” ледь не залишилися замурованими в монтажній піні.

Кажани були обліплені піною та не могли нормально рухатися. Наразі усі врятовані рукокрилі під наглядом волонтерів.

Що робити, якщо вдома побачили кажана?

Звичайно, рукокрилі можуть здаватися небезпечними, але насправді вони не можуть зашкодити людям. Особливо під час зимової сплячки, коли ці створіння найвразливіші. Тому знайшовши кажани у себе вдома – не треба панікувати.

Якщо кажан випадково залетів у вашу квартиру влітку, треба відкрити всі вікна та дочекатися поки тваринка сама вилетить. Не потрібно намагатися її збити, або вигнати силоміць. Можна спробувати направити політ рукокрилого в бік вікна ганчіркою чи рушником.

Коли кажан перестав літати та сів на стіну чи іншу поверхню, вдягніть цупкі рукавички, потім спробуйте спіймати тваринку та випустити на вулицю.

Якщо знайшли сплячого кажана вдень, то вдягніть рукавиці, спіймайте його, покладіть до коробки (обов’язково зробіть маленькі отвори, щоб створіння не задихнулося всередині) та закрийте її. Вночі випустіть тваринку на вулицю.

Що робити з кажанами взимку?

Якщо кажан оселився у вашому погребі, то краще не чіпайте його. Навесні тваринка вилетить сама.

Знайшовши кажана на вулиці, варто покласти його в коробку (в рукавичках і не забути про отвори для повітря) та зателефонувати фахівцям центру, який опікується рукокрилими.

Якщо кажан залишився на сплячку у вас на балконі, то не вбивайте його. Краще спробувати звернутися до волонтерів, які займаються рукокрилими.

Кожна знахідка кажана є дуже важливою, тому, якщо є можливість, надсилайте фото знайдених рукокрилих та координати на пошту:

[email protected]

Повідомляйте про знахідки кажанів та отримуйте консультації спеціалістів за наступними телефонами:

Vodafone / Viber / Telegram : +38 (066) 305 98 95

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