У Дніпрі на волю одночасно випустять тисячі кажанів

Тисячі кажанів випустять на волю.

У Дніпрі наприкінці березня у дику природу випустять кажанів, яких врятували цієї зими. Про це у Facebook повідомила волонтерка Jane Molchanova.

Зазначається, що за зиму Український центр реабілітації рукокрилих прихистив рекордну кількість кажанів – понад 6 тисяч створінь витягли із біди упродовж цього сезону.

У Дніпрі планують повернути до природного середовища тисячу рукокрилих. Решту повезуть до міст, де їх знайшли. Як зазначила волонтерка, вже 12 років поспіль центр допомоги рукокрилим влаштовує урочистий випуск кажанів.

Цього року в Дніпрі врятованих кажанів випустять у Зеленому Гаю 30 березня.

Зауважимо, усі 28 видів кажанів занесені до Червоної книги України і потребують охорони.

Запрошуємо всіх охочих долучитись до цієї унікальної події. Для запису пишіть нам у direct або телефонуйте +380670070207. Важливо! 1. Кількість місць обмежена! 2. Варто взяти щільні рукавички, аби мати можливість випустити кажанчика власноруч!

Минулого року в Дніпрі випустили на волю понад 400 червонокнижних кажанів.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час заміни вікон піною замурували рукокрилих, які оселилися у щілинах.

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