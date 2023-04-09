Занесені до Червоної книги: у Дніпрі випустили на волю майже 400 кажанів

У Дніпрі випустили на волю червонокнижних кажанів.

8 квітня у Дніпрі випустили на волю майже 400 кажанів. Усіх їх врятували протягом зими, про це пише Суспільне. До речі, усі кажани в Україні вважаються червонокнижними і охороняються законом, тому їх заборонено вбивати або калічити.

Як розповіла волонтерка Ольга Ченцова, на волю випустили 350 рудих вечірниць та 40 нетопирів.

Взимку врятовані рукокрилі жили в харківському Центрі реабілітації, де їх відгодовували та прихистили на час холодів.

Кажани часто селяться у будівлях людей, щоб вижити. Природнє середовище, у якому можуть існувати рукокрилі потроху руйнується, тому вони шукають собі новий прихисток. Хоча не всі раді такому сусідству, але якщо ви знайшли рукокрилого в себе вдома, то не треба їх чіпати та вбивати.

За словами волонтерів, вони не шкодять, не переносять повітряно-крапельним шляхом жодних хвороб та не збираються псувати майно.

Зазначається, що всі без виключення види кажанів, які є в Україні занесені до Червоної книги та охороняються законом. Крім цього, ці створіння є корисними тваринами, тому якщо ви знайшли рукокрилого в себе вдома, то не знищуйте його.

Найближчим часом волонтери випустять на волю решту кажанів, які зараз перебувають на реабілітації.

Читайте також:

Українська

Автор: