В Днепре на проспекте Яворницкого произошла авария: образовалась огромная пробка

Движение затруднено от ул. Вернадского до ул. Баррикадная!

Сегодня, 10 октября, в Днепре на проспекте Яворницкого произошла авария.

Об этом сообщает Ситуационный центр.

По предварительным данным, там столкнулись две легковушки. Информации о пострадавших пока нет.

На этом участке дороги образовалась огромная пробка – дорожное движение затруднено от ул. Вернадского до ул. Баррикадная.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу, а лучше выберите альтернативный маршрут!

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие. Также мы сообщали, что в Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмы.

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