На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие

Сегодня, 10 октября, на автодороге Т 0405 «Днепр – Хуторское» в Днепровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Там столкнулись две легковушки: «ВАЗ 2101» и Infiniti QX56.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 09:18.
В результате столкновения пострадали два человека – пассажиры «ВАЗ 2101». Их госпитализировали в больницу. В каком они состоянии – пока неизвестно.
Представители Национальной полиции будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмы.
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