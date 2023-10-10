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  • На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие

На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие

Сегодня 11:42
просмотров

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие

Сегодня, 10 октября, на автодороге Т 0405 «Днепр – Хуторское» в Днепровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Там столкнулись две легковушки: «ВАЗ 2101» и Infiniti QX56.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 09:18.

Новости Днепра про На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие

В результате столкновения пострадали два человека – пассажиры «ВАЗ 2101». Их госпитализировали в больницу. В каком они состоянии – пока неизвестно.

Представители Национальной полиции будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Новости Днепра про На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие

Новости Днепра про На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмы.

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Новости Днепра про На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшиеРусский

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