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  • В Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмы

В Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмы

Сегодня 07:15
просмотров

Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны за рулем!

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмы

В понедельник, 9 октября, на автодороге М-30 «Стрый — Луганск — Изварино» возле села Троицкое произошла авария.

Там водитель легкового автомобиля Kia Cerato не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 17:10.

К сожалению, пострадала 15-летняя пассажирка легковушки. Девочку госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать следователи по ДТП.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмы

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Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмыУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе Kia вылетела в кювет и перевернулась: 15-летняя девочка получила тяжелые травмыРусский

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