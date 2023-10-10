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  • У Дніпрі на проспекті Яворницького сталася аварія: утворився величезний затор

У Дніпрі на проспекті Яворницького сталася аварія: утворився величезний затор

Сьогодні 12:27
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Рух ускладнено від вул. Вернадського до вул. Барикадна!

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького сталася аварія: утворився величезний затор

Сьогодні, 10 жовтня, у Дніпрі на проспекті Яворницького сталася аварія.

Про це повідомляє Ситуаційний центр.

За попередніми даними, там зіткнулися два легковики. Інформації про постраждалих поки немає.

Але на цій ділянці дороги утворився величезний затор – дорожній рух ускладнено від вул. Вернадського до вул. Барикадна.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом, а краще виберіть альтернативний маршрут!

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького сталася аварія: утворився величезний затор

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Хутірське сталася жахлива автотроща за участі ВАЗ та Infiniti: є постраждалі. Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині на трасі Kia вилетіла в кювет і перекинулася: 15-річна дівчинка отримала важкі травми.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького сталася аварія: утворився величезний заторУкраїнська

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