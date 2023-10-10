В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известно

В Днепре в понедельник, 9 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании пяти учебных заведений:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Все 5 объектов проверили правоохранители – никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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