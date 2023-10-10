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В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известно

Сегодня 09:30
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Правоохранители проверили все объекты.
Новости Днепра про В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известно

Фото условное.

В Днепре в понедельник, 9 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании пяти учебных заведений:

  • учебно-воспитательных комплексов №4 и №72;
  • средних общеобразовательных школ №50 и №96;
  • днепровской гимназии №5.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все 5 объектов проверили правоохранители – никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

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Новости Днепра про В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известноРусский

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