В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известно

Правоохранители проверили все объекты.

В Днепре в понедельник, 9 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании пяти учебных заведений:

учебно-воспитательных комплексов №4 и №72;

средних общеобразовательных школ №50 и №96;

днепровской гимназии №5.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все 5 объектов проверили правоохранители – никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

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